Violento schianto tra auto e moto: minorenne finisce in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio in via Sant'Alberto a Sant'Antonio. Un 17enne, che procedeva a bordo della sua moto verso Sant'Alberto, intorno alle 18.30 giunto all'altezza del distributore di metano si è schiantato contro una Lancia Y che, secondo i primi rilievi, si stava immettendo sulla strada uscendo da una proprietà privata in direzione Ravenna. Nel violento impatto il giovane è stato sbalzato a terra rovinando al suolo. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi e gestire la viabilità la Polizia municipale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani