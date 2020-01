Violento scontro nel pomeriggio tra due auto: diversi feriti, ma per fortuna non sono gravi

Spaventoso ma tutto sommato non grave incidente stradale in località San Pier Laguna di Faenza, su via Pana sabato pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Polizia Locale di Faenza e ancora tutta da confermare, un veicolo è uscito da un piazzale lato autostrada. Per evitare l'impatto una Ford Fiesta con a bordo una coppia ha invaso la corsia opposta di marcia, andandosi a schiantare in maniera fronto-laterale contro una Hyundai che procedeva in direzione opposta. Sul posto tre mezzi del 118, che hanno trasportato con un codice di media gravità una persona all'ospedale di Faenza. Lievissime lesioni, invece, per gli altri occupanti delle due vetture. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno aiutato le operazioni di soccorso e sono stati fondamentali nel liberare la ragazza a bordo della Ford Fiesta dalle lamiere contorte dell'abitacolo.