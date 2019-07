Incidenti, aggressioni e ordinanze violate: raffica di multe della Polizia locale

Nella prima settimana di luglio è stata intensa l’attività della Polizia locale su numerosi fronti, dal presidio dell’arenile, al contrasto all’abusivismo commerciale, al controllo dei centri di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, ai servizi di vigilanza stradale, di polizia commerciale.

"Numerose sono state le attività della Polizia locale su diversi fronti e il territorio è presidiato con tutte le forze a nostra disposizione, operando in stretto contatto con le altre Forze dell’ordine - commenta il sindaco di Cervia Massimo Medri - Il lavoro continuerà con l’impegno di essere nei luoghi e fra la gente con azioni di prevenzione e controllo, per la sicurezza dei cittadini e degli ospiti della nostra località".

Polizia Servizio Vigilanza Esterna

Il Servizio Vigilanza Esterna, per garantire il presidio del territorio, ha sviluppato le seguenti attività: 75 pattuglie che hanno coperto 3 turni 7/13 – 13/19 - 19/01 – 21/03; 225 interventi sul territorio su segnalazione della Centrale Operativa; 6 interventi a seguito di incidenti stradali tutti con feriti; 2 interventi antiprostituzione notturni presso Rotonda delle Saline; stazionamento permanente di una pattuglia in III Traversa venerdì, sabato e domenica dalle ore 17:30 alle ore 21.30; stazionamento permanente tutte le sere di una pattuglia in Rotonda I Maggio dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e dalle ore 21:00 alle 03:00 nelle giornate del venerdì, sabato e domenica. Queste attività hanno portato alla denuncia a piede libero di una persona per mancato rispetto del divieto di rientro a Cervia e successivamente arrestata per violenza e resistenza a pubblico Ufficiale. Sono stati controllati 75 veicoli, 97 persone, effettuate 19 rimozioni ed elevate 199 violazioni al Codice della strada e 4 violazioni al Codice a carico di prostitute.

Polizia Commerciale, Edilizia e Ambiente

Per consolidare il servizio di presidio dell’arenile demaniale, dei centri di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, per contrastare l’abusivismo commerciale, il controllo dei mercati, delle occupazioni di suolo pubblico delle attività commerciali,e pubblici esercizi, il controllo delle aree verdi e pinete, dei rifiuti, dell’abbattimento degli alberi, dei veicoli in stato di abbandono, dei cantieri, il Servizio di Polizia Commerciale, Edilizia e Ambiente ha effettuato con 64 pattuglie 192 controlli vari, che hanno portato a un verbale per "baby dance" oltre l’orario consentito, una violazione per vendita di bevande alcooliche dopo le ore 3:00, 3 sequestri amministrativi (fiori, giocattoli, ecc..); un sequestro ai fini della confisca di auto a un tassista abusivo, 3 sanzioni per ordinanza sul decoro, 4 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, una sanzione per violazione del regolamento mercati e due sanzioni a due bagni per musica oltre l’orario consentito.