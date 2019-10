Doppio incidente sull'Adriatica: statale bloccata, traffico in tilt

Doppio incidente sulla strada statale Adriatica nel tardo pomeriggio di giovedì. Due lievi sinistri stradali nel tratto ravennate della statale 16, entrambi in direzione Ferrara, hanno paralizzato il traffico: il primo è avvenuto nel tratto tra l'uscita per il centro commerciale Esp e il Quadrifoglio, il secondo all'altezza di via Canala.

Il traffico è rimasto completamente bloccato in direzione Ferrara e si sono verificati problemi anche sulla corsia in direzione sud. Sul posto Forze dell'ordine, Vigili del fuoco e mezzi del 118, la viabilità è stata ripristinata intorno alle 18.30.

Immagine di repertorio