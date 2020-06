Incontri che scaldano il cuore: ripartite le visite agli anziani in casa di riposo

Finalmente, dopo mesi di lockdown forzato a causa del Coronavirus, sono ricominciate le visite per i "nonni" della casa residenza per anziani Busignani di Cervia. "È stato un momento molto toccante - spiegano dal Comune di Cervia - Per loro infatti, che sono i più fragili, il lockdown per il Covid-19 è durato molto di più".

