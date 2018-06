Incontro sulla sicurezza in Darsena col vicesindaco e il comandante della Municipale

Il consiglio territoriale dell’area 3 Darsena, sull’onda delle richieste pervenute da numerosi cittadini, organizza per lunedì alle ore 20,30 presso la sede del consiglio in via Aquileia 13 un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini sul tema della sicurezza nell’area territoriale. L’assemblea, che si pone l’obiettivo di affrontare le criticità che caratterizzano l’area della Darsena a partire dalle sue peculiarità, avrà però un approccio non solo critico ma anche propositivo come indica il titolo scelto, "Quanta strada si può fare insieme”. "Il senso dell’assemblea sarà dunque quello di segnalare si all’amministrazione le problematiche che attanagliano il quartiere ma al contempo di verificare insieme quali iniziative possano essere messe in campo anche dai singoli cittadini per migliorare la qualità della vita e la sicurezza di ognuno", viene spiegato. Hanno garantito la loro partecipazione il vicesindaco con delega alla sicurezza Fusignani ed il comandante della polizia Municipale Giacomini. Modera la serata il presidente del consiglio territoriale Nicola Grandi.