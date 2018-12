Incroci pericolosi e fiume Montone: si riunisce il comitato cittadino

Il Comitato cittadino di Ragone convoca per giovedì 6 dicembre alle ore 21 nei locali della ex scuola elementare, in via Ragone Vecchio 13, l'assemblea popolare della frazione e di tutte le persone interessate per discutere il problema dell’attraversamento del fiume Montone e della pericolosità dell’incrocio fra la provinciale Molinaccio e la via Argine Destro. Saranno presenti Paolo Nobile, dirigente settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna; Gian Andrea Baroncini, assessore al Decentramento del Comune di Ravenna; Roberto Fagnani, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ravenna; Eralda Baravelli, commissario Vigilanza di Quartiere della Polizia Municipale; Fausto Trancossi, responsabile pattuglie della Polizia Municipale. Concluderà Federica Moschini, presidente del Consiglio Territoriale della zona 7.