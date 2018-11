Incrocio tra via San Mama e via Cassino: "Code infinite e manovre pericolose"

"Sempre più critica la situazione all'incrocio tra via Cassino e via San Mama". A lamentare la situazione di disagio è Mauro Bertolino di Forza Italia: "Code lunghissime che si formano in via Cassino direzione via San Mama; code che nelle ore di punta del traffico, nelle ore di ingresso/uscita delle scuole e nei giorni di mercato si estendono fino a viale Randi. In alcuni orari la svolta a sinistra da via Cassino in via San Mama diventa impresa ardua e la percentuale di rischio di collisione tra veicoli s’innalza vertiginosamente, dato che si azzardano manovre rapide ma poco sicure per riuscire a guadagnarsi la sudata svolta. Inoltre, considerando la presenza di diverse attività commerciali molte frequentate proprio in corrispondenza di questo incrocio, i pedoni e le biciclette che si accingono ad attraversare o che sostano corrono rischi seri per la propria incolumità. La criticità della situazione è nota da molti anni, tanto che in vecchi piani del traffico di questa zona il primato dell’incidentalità più alta era proprio di via San Mama (seconda via Cassino), ma da allora nulla è stato fatto per migliorare la situazione. Attendiamo (tutti appassionatamente in coda) che finalmente si metta mano alla viabilità di questa zona".

