Incurante dell'obbligo di firma e di dimora dopo la rapina: alla fine viene arrestato

I Carabinieri della stazione di Granarolo Faentino hanno arrestato un 24enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane era sottoposto all'obbligo di dimora notturna nella sua abitazione e all’obbligo giornaliero di presentazione presso la caserma di Carabinieri di Granarolo, in quanto a gennaio era stato arrestato dai Carabinieri di Ravenna in flagranza del reato di rapina impropria in concorso.

Durante questo periodo, nel corso dei controlli dei Carabinieri, il 24enne avrebbe più volte trasgredito le prescrizioni imposte: perciò il giudice, rilevate le trasgressioni alle prescrizioni sul rientro nell’abitazione e alla mancata presentazione in caserma, ha accolto la richiesta formulata dai Carabinieri e ha emesso nei confronti del marocchino la misura degli arresti domiciliari. I militari, rintracciato il 24enne, lo hanno quindi sottoposto agli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.