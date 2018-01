Aggredito a coltellate all'ex Anic: si costituisce all'Arma un 26enne

Svolta nelle indagini relative all'accoltellamento subìto il 22 dicembre, all’interno di un locale in disuso all'ex Anic, di un tunisino di 26 anni. Giovedì mattina, accompagnato dall'avvocato Luca Donelli, si è presentato al comando dell'Arma di via Alberoni un connazionale dell'aggredito, anche lui 26 anni. L'extracomunitario era ricercato con l'accusa di tentato omicidio in concorso e sul suo capo pendeva un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all'origine della discussione, sfociata in accoltellamento, ci sarebbero motivi sentimentali. Una donna contesa a quanto pare, un'italiana quarantenne. La mattina del 22 dicembre il malcapitato venne aggredito dal suo connazionale. Il ferito riuscì a cavarsela con una prognosi di 20 giorni sebbene colpito da due fendenti e il taglio di un pezzo di orecchio sinistro. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Investigativo hanno subito recuperato e sequestrato il coltello da cucina usato.