Individuata la "banda dei Rolex": arrestati gli autori di due strappi

Martedì i Carabinieri della compagnia di Riccione hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due napoletani che, nell'agosto del 2016, avevano messo a segno altrettanti strappi di Rolex nella stessa Riccione e a Milano Marittima. Nel primo caso la vittima era un modenese, in vacanza sulla Riviera, mentre nel secondo caso un residente nella città ravennate. Un terzo complice, invece, è stato arrestato pochi giorni fa in territorio francese.

A Riccione, ad essere strappato era stato un Daytona del valore di 40mila euro e, secondo quanto accertato dai Carabinieri analizzando le immagini di videosorveglianza, i malviventi avevano accuratamente pedinato la loro vittima confondendosi con altri turisti e accompagnandosi con le loro compagne e il loro cagnolino. Una volta individuato l'obiettivo, i rapinatori lo hanno raggiunto alle spalle in sella a una moto di grossa cilindrata per poi strappare il prezioso orologio dal polso e fuggire a tutta velocità.

Il giorno successivo, il gruppo è entrato in azione a Milano Marittima dove ad essere strappato con le stesse modalità era stato sempre un Daytona, da 45mila euro. Ad incastrare il gruppo, oltre alle immagini delle telecamere, anche gli accertamenti delle celle telefoniche e sui numeri di cellulare del gruppo. Ad essere arrestati in Italia sono un 44enne e un 35enne, mentre il per terzo, un 33enne, si attende l'estradizione dalla Francia.