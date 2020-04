Individuato uno degli autori della rapina in Darsena

La Polizia locale di Ravenna, a parziale conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, ha individuato uno degli autori della rapina a mano armata denunciata da un giovane martedì scorso. Il rapinatore, un 20enne gambiano, è stato rintracciato in un residence della città e in seguito condotto in carcere, a disposizione del Pubblico Ministero Angela Scorza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.