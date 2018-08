Infastidisce i clienti di un bar: nel porta oggetti dell'auto aveva un coltello

Un novarese di 47 anni è stato denunciato a piede libero per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Martedì sera in via Di Roma, un equipaggio della Sezione Volanti della Questura è intervenuto in un bar per un avventore che, entrato ed uscito ripetutamente dal locale, aveva disturbatogli altri avventori, ingiuriando ripetutamente il gestore a detta del quale il motivo di tale gesto era da individuarsi in una denuncia presentata dal barista nei confronti dell’uomo per spendita di banconote false. Gli agenti hanno individuato nella vicina via Ghiselli il 47enne a bordo della propria auto, identificandolo. Nella circostanza i poliziotti hanno accertato che nel vano porta oggetti vicino alla leva del cambio vi era un grosso coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri, con lama 9 centimetri. L'uomo, già gravato da precedenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato pcondotto in Questura dove, dopo il sequestro dell’arma, è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.