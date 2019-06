Infermieri e Oss protestano fuori dagli ospedali: "Stop ai tagli alla sanità pubblica"

"Vicinanza e sostegno alla mobilitazione di infermieri e Oss negli ospedali ravennati". Dichiara così in una nota il senatore di Articolo Uno Vasco Errani in vista delle mobilitazioni di infermieri e Oss in programma nei prossimi giorni negli ospedali della provincia.

"Il problema fondamentale - prosegue Errani - è un finanziamento non adeguato del sistema sanitario nazionale e il progressivo definanziamento che ha subito negli anni: su questo bisogna invertire la tendenza. Le politiche economiche messe in atto dall'attuale governo non vanno in questa direzione e mettono a rischio l’universalismo di accesso e il diritto alla cura per tutti i cittadini. L'aspetto più critico riguarda il personale sanitario acuito dagli effetti di quota 100. Rispetto a questo ho proposto a più riprese al governo di mettere fine al tetto di spesa oramai anacronistico e di procedere con lo sblocco delle assunzioni. In questi giorni ho presentato in Senato un emendamento che va proprio in quella direzione all'interno del decreto Calabria. Il governo intervenga prima che sia davvero troppo tardi e metta fine ai tagli alla sanità pubblica".

La replica dell'Ausl

"Il forte intendimento, da parte dell’Azienda, di potenziare il personale infermieristico e assistenziale (oss), è testimoniato dallo svolgimento, nei mesi scorsi, con uno sforzo organizzativo molto rilevante, di importanti procedure selettive per le strutture dell’Ausl Romagna, che hanno portato alla creazione di graduatorie per, complessivamente, oltre quattromila persone tra infermieri ed oss - replicano dall'azienda sanitaria romagnola - A seguito di tali procedure selettive, in vari incontri intercorsi nelle scorse settimane con le Organizzazioni Sindacali, era già stato illustrato un piano di entrata in servizio di nuovo personale infermieristico e assistenziale. Piano già attivato, che sta sviluppando importanti effetti positivi rispetto al lavoro degli operatori, e ulteriori ne svilupperà entro la fine del mese di giugno, fermo restando che è stato comunque continuo, da parte della Direzione Infermieristica e Tecnica, l’impegno a coprire, caso per caso, situazioni di malattie o di posti vacanti per altre motivazioni. Si respinge dunque pertanto, e con forza, la descrizione, fatta dalla Cgil, di una sanità ravennate al collasso. L’azienda sta ad ogni modo continuando a scorrere le graduatorie, conscia dell’importanza di questo personale e del suo potenziamento, ma a tale proposito va precisato che la relativa tempistica dipende, oltre che dai tempi burocratico-amministrativi dettati pedissequamente dalla normativa nazionale, anche dalla scelta – condivisa con le organizzazioni sindacali – di dare continuità di lavoro nel proprio ruolo al personale già impiegato in azienda con contratti a tempo determinato e utilmente collocato in graduatoria. Scelta che comporta tempi tecnici ulteriori, ma evita di dar luogo a spostamenti forzati di operatori come fossero “pedine”, da un posto all’altro nei vari ospedali, e al contrario consente di ottimizzare le competenze acquisite durante il lavoro già svolto".