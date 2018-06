Informazioni, avances sessuali e un abbraccio: nuovo tentativo di furto

Nuovo tentativo di furto con la tecnica dell’abbraccio nel ravennate: questa volta è avvenuto a Punta Marina dove venerdì pomeriggio intorno alle 15 in via Cristoforo Colombo un signore è stato avvicinato da una ragazza sulla trentina che chiedeva informazioni. La segnalazione, diffusa sui social, sottolineava come anche in questo caso la donna si esprimeva con un accento spagnolo facendo le solite avances sessuali.

La vittima indossava un orologio e un bracciale d’oro, ma questa volta l’uomo preso di mira, sapendo della truffa proprio grazie ai gruppi SOS di quartiere ed allarmatosi immediatamente, è riuscito ad evitare la truffa.

“Con molta probabilità si tratta sempre della stessa truffatrice che a Ravenna ha già messo a segno molti colpi. La cosa che oramai si appalesa da questa vicenda è il basso livello di guardia che vige a Ravenna per quanto riguarda la sicurezza pubblica e questo ci tengo a ribadirlo, non è da imputare alle forze dell’ordine che invece fanno tutto il possibile, ma ad uno scollamento della politica dalla realtà cittadina, una politica che evidentemente preferisce spendere il denaro dei contribuenti per finanziare discutibilissime iniziative ludiche, che le basilari necessità del cittadino” ha dichiarato Marcello Faustino, del Popolo della Famiglia.