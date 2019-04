Dichiarazione precompilata 2019: tutte le iniziative per spiegare il 730 online

Come accedere alla dichiarazione precompilata, quali sono le novità di quest’anno, chi sono i contribuenti interessati, quali le agevolazioni fiscali più comuni. Questi i contenuti della campagna di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna sul 730 precompilato. Saranno organizzati uno o più Open Day dedicati alla dichiarazione precompilata durante i quali, fuori dai consueti orari di servizio, i cittadini potranno inviare in autonomia la propria dichiarazione dei redditi grazie alla presenza di un funzionario che fornirà supporto per la compilazione e l’invio on line. Il 13 maggio, alle 17,30, nella sala Buzzi di via Berlinguer 11 ci sarà l'incontro "Entrate in internet", mentre il 22 maggio alle 15 alla direzione provinciale di via Trieste 74 un open day.

L’assistenza in ufficio

Disponibile in tutti gli uffici delle Entrate uno specifico servizio di assistenza per i contribuenti che hanno bisogno di chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi (modello 730 e modello Redditi). I funzionari sono a disposizione dei contribuenti per fornire l’assistenza necessaria, e per il supporto nell’invio on line.

La web-radio e tv

Proseguono gli appuntamenti con la web-radio dell’Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, che in questi mesi saranno dedicati alla dichiarazione precompilata. Il canale è disponibile sulla piattaforma gratuita Spreaker https://www.spreaker.com/user/agenziaentrateemiliaromagna. Grazie alla web-radio, autoprodotta a costo zero, è possibile ascoltare e scaricare i podcast, e condividerli via Facebook e Twitter. Dal mese di maggio sarà disponibile sul canale YouTube un nuovo servizio video con puntate dedicate alla dichiarazione precompilata.

Mini guida per stranieri

Una mini guida alla dichiarazione precompilata dedicata agli stranieri, che ha debuttato per la prima volta lo scorso anno. Sono questi i contenuti essenziali del video informativo realizzato in collaborazione con la regione Emilia-Romagna ed Ervet, che sarà utilizzato in occasione degli incontri formativi con l’obiettivo di facilitare la fruizione on line del 730 precompilato da parte degli utenti stranieri. Il video è disponibile sul canale YouTube.

L’area dedicata sul sito internet regionale

Per tutte le informazioni relative alle iniziative regionali è disponibile la sezione del sito internet regionale https://emiliaromagna.agenziaentrate.it/?id=13966. Sul sito nazionale https://www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione.