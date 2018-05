Infortunio al camping di Milano Marittima: anziano si taglia con un flessibile

Infortunio al camping pineta a Milano Marittima. Un ospite, un 73enne di Reggio Emilia, stava facendo dei lavori attorno alla sua piazzola camper con un flessibile. L’attrezzo, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cervia, gli è sfuggito e lo ha tagliato ad una gamba. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono comunque preoccupanti