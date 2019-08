Infortunio al largo per un marinaio di una nave diretta in Russia

Intorno alle 20.30 di mercoledì, a seguito di richiesta di assistenza medica da parte del comandante di una nave russa partita in serata dallo scalo ravennate in direzione della città russa di Rostov, una motovedetta della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ravenna si è diretta incontro all'imbarcazione russa, per poter trasbordare un marinaio che, a seguito di un infortunio, si era lussato una spalla. Preallertato il 118, alle 21.30 l'uomo è stato portato sulla motovedetta della Guardia Costiera ed è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna.