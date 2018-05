Resta col braccio incastrato negli ingranaggi: infortunio sul lavoro in un'azienda

Un brutto infortunio in un'azienda di Cotignola che produce materiali per gli interni delle automobili. Lunedì mattina, intorno alle 11, in una ditta in via Madonna di Genova un'operaia durante il turno di lavoro è rimasta incastrata con un braccio negli ingranaggi di un macchinario. Subito sono partiti i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo. La donna, rimasta cosciente nonostante le diverse fratture scomposte riportate, è stata liberata velocemente, dopodichè è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di legge.