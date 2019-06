Infortunio sul lavoro in un campo: rotoballa in fiamme, feriti due operai

Infortunio sul lavoro a Fiumazzo di Lugo nel pomeriggio di giovedì. Intorno alle 17.30 due operai che stavano lavorando in un campo agricolo di via Valeria sono rimasti feriti, uno in maniera più grave rispetto all'altro, tentando si spegnere le fiamme che avevano avvolto una rotoballa di fieno. La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco di Lugo, giunti sul posto con partenza e botte, che hanno messo in sicurezza la zona. I due operai sono stati soccorsi dal 118 con due ambulanze e auto medica e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna.