Infortunio sul lavoro in fonderia: si ustiona con l'alluminio incandescente

Un brutto infortunio sul lavoro si è verificato martedì pomeriggio ad Alfonsine. Intorno alle 15.30, in una fonderia di via dei Fabbri, un 27enne è venuto accidentalmente a contatto con dell'alluminio incandescente, riportando diverse ustioni agli arti superiori. I colleghi dell'uomo, rimasto cosciente, hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118, intervenuti sul posto con ambulanza ed elimedica: visto il tipo di trauma riportato, il 27enne è stato trasportato al centro Grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della zona. I Carabinieri stanno indagando insieme al personale della Medicina del lavoro per cercare di capire la dinamica dell'infortunio.