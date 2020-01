Cade mentre lavora al porto e si frattura il cranio: operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì in zona porto. Poco prima delle 10.30 alla Lnt di via Classicana un operaio, mentre stava lavorando, è scivolato da una scala precipitando al suolo da un'altezza di circa cinque metri. Nella violenta caduta, l'uomo ha riportato fratture al cranio e al mento. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini, dove si trova al momento non in pericolo di vita. Sul posto anche la medicina del lavoro e, per i rilievi di legge, la Polizia di frontiera.