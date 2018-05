Precipita da un'impalcatura mentre lavora: ferito un carpentiere

Brutto infortunio sul lavoro a Faenza: nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.30, un carpentiere che stava svolgendo alcuni lavori in un'azienda di via Pana è precipitato da un'impalcatura da un'altezza di circa due metri. L'uomo, un 43enne di origini rumene e residente a Madonna dell'Albero, nella caduta ha riportato una ferita lacero-contusa alla gamba destra. Nella ditta si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medicalizzata ed elicottero, con cui l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena dove si trova in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Faenza e il personale della medicina del lavoro.