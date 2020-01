Camionista intossicato dai vapori dentro una cisterna accusa un malore

Infortunio sul lavoro in un'azienda di trasporti, in via Vicoli. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 14. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sui quali stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato della Questura bizantina ed il personale della Medicina del Lavoro, un camionista ha accusato un malore mentre stava effettuando una pulizia all'interno di un'autocisterna con solventi e altri prodotti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, sospettando un'intossicazione causata dalla sostanze che si sono sprigionate in un ambiente così ristretto. Il camionista, che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso da altri colleghi lì presenti. Dopo esser stato stabilizzato, il paziente è stato trasportato all'ospedale "Santa Maria delle Croci" per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco del nucleo specializzato in sostanze tossiche.

Foto di Massimo Argnani