Vola giù dal tetto durante i lavori: grave un operaio

Grave infortunio sul lavoro venerdì mattina, intorno alle 11.15, in via Monti a Ravenna. Un operaio che stava camminando sul tetto di una casa in ristrutturazione, al civico 10, è improvvisamente precipitato giù da un lucernaio finendo su di un'impalcatura dopo un volo di qualche metro. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con scala e mezzo di soccorso aereo, che tramite anche l'uso della scala sono riusciti a trasportare il ferito a terra dal secondo piano. L'uomo, un 50enne italiano rimasto sempre cosciente, è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medica, e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna da dove poi, in elicottero, è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul luogo dell'infortunio anche i Carabinieri.

Foto Massimo Argnani