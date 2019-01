Precipita in una buca mentre lavora in un cantiere: paura per un operaio

Infortunio sul lavoro giovedì mattina a Casalborsetti, intorno alle 10. Un operaio di un'azienda edile, un 49enne campano, che stava svolgendo dei lavori a Marina di Porto Reno in via degli Scariolanti, all'improvviso è scivolato precipitando in una buca del cantiere, facendo un volo di circa due metri. I colleghi dell'operaio, rimasto cosciente, hanno immediatamente lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco che, non sapendo quali traumi avesse riportato l'uomo e se potesse essere movimentato, hanno fatto intervenire la squadra con la gru, con la quale hanno sollevato il ferito dopo averlo caricato su una barella. Il 49enne è stato quindi affidato ai sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, che lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri di Marina Romea.

Foto Massimo Argnani