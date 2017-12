Un altro infortunio sul lavoro, operaio precipita da un'altezza di 7 metri e resta ferito

Ha riportato diversi traumi in una caduta da un'altezza di circa 7 metri. Un operaio romeno di 34 anni è rimasto ferito sabato mattina in un infortunio sul lavoro verificatosi all'interno della ditta "Corriere Ravennate", a San Michele. Il fatto è avvenuto intorno alle 9.30. Il giovane, dipendente di un'azienda esterna, era impegnato in lavori di manutenzione del tetto di un capannone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sulla quale stanno indagando i Carabinieri di Godo, mentre stava scendendo attraverso una scala è improvvisamente caduto, impattando a terra dopo un volo di circa 7 metri.

ll primo a correre sul posto è stato un medico, impegnato in una lezione sulla sicurezza negli ambienti di lavori ai dipendenti del "Corriere Ravennate". I sanitari del 118 sono giunti con un'ambulanza e l'elimedica, verificando le condizioni del 34enne. Nella caduta, tra i vari traumi, l'operaio ha riportato una frattura esposta ad una gamba. Sempre cosciente è stato caricato a bordo dell'elicottero di soccorso e trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per le cure del caso.

Solo giovedì un altro tragico incidente ha coinvolto due lavoratori in un'azienda di Sant'Andrea di Faenza, caduti da 10 metri: un 18enne è stato trasportato al Bufalini in gravissime condizioni, mentre il 45enne che era con lui non ce l'ha fatta.