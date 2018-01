Infortunio sul lavoro col muletto: facchino finisce in ospedale

Ennesimo infortunio sul lavoro: mercoledì mattina nel piazzale di un’industria di Bagnacavallo, un facchino che stava caricando una pedana di merce su un autocarro con un muletto ne ha accidentalmente urtato la sommità, provocando così il rovesciamento delle scatole all'indietro e restando ferito. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il facchino è rimasto cosciente e ha risposto alle domande dei colleghi. L'uomo non presentava evidenti segni di fratture, tuttavia per precauzione e per gli accertamenti del caso è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri.