Si ustiona con l'acqua bollente mentre lavora: paura per un operaio

Tanta paura, ma per fortuna le conseguenze sono state più leggere di quanto sembrasse in un primo momento. Mercoledì mattina, poco prima delle 12, un operaio di una ditta esterna che stava facendo dei lavori di manutenzione su un impianto all'interno dello stabilimento Unigrà di via Gardizza, a Conselice, è stato colpito da alcuni schizzi di acqua bollente, riportando diverse ustioni. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, con la quale l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena in via precauzionale. Già nel pomeriggio, tuttavia, l'uomo è stato dimesso viste le sue condizioni, ritenute non gravi. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri e la Medicina del lavoro, le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti.