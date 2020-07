Infortunio sul lavoro in un capannone, ferito un uomo: non è in pericolo di vita

Non è fortunatamente in pericolo di vita e, anzi, è stato ricoverato con ferite di medio-bassa gravità il 57enne che intorno alle 12 di sabato è stato vittima di un infortunio sul lavoro in un capannone di Fornace Zarattini, in via Faentina.

A quanto si apprende dalle prime informazioni l'uomo, titolare di un'azienda esterna, stava svolgendo lavori di adeguamento e ristrutturazione quando è stato colpito al volto da un pannello che stava passando al collega sopra di lui. Il colpo è stato particolarmente violento e l'uomo ha riportato un trauma cranico. E' stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato con un codice di media gravità all'ospedale di Ravenna: l'uomo è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia di Stato, intervenuta con una volante