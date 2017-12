Infortunio mortale sul lavoro, ferito anche uno studente in alternanza scuola-lavoro

E' un ragazzo di 18 anni appena compiuti, coinvolto in un progetto di alternanza scuola-lavoro, il ferito in un incidente sul lavoro a Faenza nel quale, giovedì, è morto un artigiano di 45 anni, Giovanni Liverani. Secondo quanto riporta l’Ansa, infatti, la gru sulla quale stavano lavorando sarebbe precipitata non lasciando scampo all'uomo. Il 18enne invece ha riportato lesioni e fratture alle gambe, è ricoverato all'Ospedale Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

La circostanza è emersa solo alcuni giorni dopo l'incidente. Lo studente, un neodiciottenne di origine albanese, iscritto a un istituto tecnico della zona, stava svolgendo il suo stage in una ditta di impianti elettrici e, insieme a uno dei soci della piccola azienda, stava svolgendo un lavoro di manutenzione sull'impianto di illuminazione di un’azienda faentina.

I due erano saliti in un cestello fissato al braccio di una gru, una volta giunti a una decina di metri d'altezza sono precipitati. Gli esponenti di Liberi e Uguali di Ravenna e Faenza Andrea Maestri, Federica degli Esposti e Alessandra Govoni esprimono “preoccupazione per come uno stage formativo possa diventare una trappola quasi mortale”. Ed ancora, “Lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro va completamente ripensato: ci vuole una progettualità costruita meglio e in rete, perché in assenza di progettualità si rischia di sottovalutare alcuni aspetti fondamentali, come quello della sicurezza. È indispensabile investire maggiormente in prevenzione e controlli per evitare così gravi infortuni sul lavoro”.