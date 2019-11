Cade dall'impalcatura e precipita a terra: paura per un muratore

E' precipitato a terra facendo un volo di circa due metri e mezzi. Infortunio sul lavoro mercoledì mattina a San Mamante, poco dopo le 8. Un muratore 51enne, che stava facendo dei lavori in un edificio su di una impalcatura, all'improvviso è caduto da un'altezza di 2,5 metri e precipitando a terra. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica, per essere poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi di legge, i Carabinieri del borgo e la Medicina del lavoro.

Immagine di repertorio