Inglese, cinema, storia dell'arte: al via i corsi dell'Università per Adulti

Si consolida il rapporto di collaborazione tra il Comune di Russi e l’Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna, con un programma che amalgama novità e tradizione. Corsi, laboratori, conferenze, proposte nuove e diversificate rivolte a pubblici diversi compongono il programma dell'anno accademico 2018/2019. Accanto ai corsi di Lingua e cultura inglese articolati in due diversi livelli, principianti e avanzato, si terranno il corso di psicologia sul tema "Psicopatologia dei reati nella vita quotidiana" e due diverse nuove proposte: il cineforum sul tema "I rapporti umani nel personale e nel sociale" e il corso di Storia dell'arte relativo a "Caravaggio, una vita tra luce e ombre". Infine, una proposta gratuita di alfabetizzazione digitale "Dall'informazione al problem solving": quattro incontri rivolti ai cittadini finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza alle opportunità e alle problematiche del web. E' data priorità ai residenti nel Comune di Russi e che le iscrizioni si ricevono presso la Biblioteca Comunale (via Godo Vecchia 10, Russi).

LINGUA E CULTURA INGLESE

Livello Principianti (Beginners), docente Valeria Saiani, il corso si articola in 20 lezioni (2 lezioni settimanali di due ore per un totale di 40 ore).

Programma: Dall’alfabeto alla frase semplice. Primi elementi di grammatica, struttura della frase inglese, i verbi “essere” e “avere”. Il presente semplice nei verbi più comuni. Conversazione relativa a presentazioni, saluti, abitazione, trasporti, indicazioni stradali, introduzione al telefono, ordinazioni al ristorante, ecc. Una lezione al mese sarà tenuta da una docente madrelingua. Verranno inoltre date informazioni e notizie su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua inglese.

Lunedì ore 17.30 - 19.30, data d’inizio 22 ottobre 2018, sede Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21 - Russi, 20 lezioni, iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso), partecipazione 180 euro.

LINGUA E CULTURA INGLESE

Livello Avanzato (Advanced), docente Valeria Saiani, il corso si articola in 30 lezioni (2 lezioni settimanali di un’ora e trenta minuti per un totale di 45 ore).

Programma: Ripasso dei tempi base. Tempi e periodi complessi. Conversazione relativa ad attualità e cultura generale, viaggi, prenotazioni di hotel e biglietti, dogana, passaporto, aeroporto, acquisti, ecc. Una lezione al mese sarà tenuta da una docente madrelingua. Verranno inoltre date informazioni e notizie su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua inglese. È previsto un semplice test per i nuovi iscritti al corso, al momento dell’iscrizione, per verificare il livello di preparazione dei corsisti.

Lunedì e mercoledì ore 16.00 - 17.30, data d’inizio 22 ottobre 2018, sede Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21 - Russi 30 lezioni, iscritti min. 8 - max. 12 (numero chiuso), partecipazione 200 euro.

CINEMA E RAPPORTI UMANI

I rapporti umani nel personale e nel sociale, approfondimenti a cura di Paola Tosi.

Gli eventi della vita, positivi o negativi che siano, sconvolgono sempre, nell’altalenarsi dell’esistenza, ciascuna persona. Succede sempre “qualcosa” alla quale far fronte: può indurci a fermarci a riflettere, può renderci contenti ed euforici. Agli eventi diamo in qualche modo risposta singolarmente con la maturazione delle nostre esperienze passate, col nostro modo di essere, con i nostri sentimenti. Quasi sempre in “ciò che ci succede” troviamo, che lo vogliamo o meno, coinvolti “gli altri”. Gli altri della e nella famiglia, degli amici, dei conoscenti, dei più o meno prossimi. Tale coinvolgimento trasferisce su altri,con effetti e intensità diversi, un evento, trasformando spesso quel “qualcosa” da esperienza personale a fatto di più persone, che può avere conseguenze sociali. La proiezione dei tre film consentirà di affrontare e di ragionare su queste, ma non solo, problematiche sulle quali i registi hanno voluto soffermarsi e porgere al pubblico. Il commento alle proiezioni consentirà di delineare e mettere a fuoco le reazioni delle persone, le relazioni umane nei diversi aspetti, le conseguenze degli eventi più o meno significativi dei rapporti.

1. Paterson di Jim Jarmusch con Adam Driver, 2016. Un autista-poeta e una casalinga fuori cliché nella quotidianità della vita di provincia - 23 ottobre 2018

2. 45 anni di Andrew Heigh, 2015. Un rapporto solido e sereno compromesso da un passato che riaffiora - 20 novembre 2018

3. Marigold Hotel di John Medden, 2013. Una vedova in viaggio verso l’India alla ricerca struggente di un sospirato benessere - 11 dicembre 2018.

Martedì ore 20.00 - 22.00, data d’inizio 23 ottobre 2018, sede Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21 - Russi 3 lezioni, iscritti min. 10 - max. 20, partecipazione 15 euro

DALL’INFORMAZIONE AL PROBLEM SOLVING

L’alfabetizzazione digitale per i cittadini, docente Antonio Lazzari.

Il corso si propone di fornire una prestazione di servizio inerente a una serie di attività laboratoriali indirizzati alla cittadinanza con scarse competenze digitali di base con la finalità di una alfabetizzazione digitale. Sono previsti 4 laboratori verticali di alfabetizzazione digitale per sensibilizzare la cittadinanza alle opportunità e alle problematiche del web con particolare riferimento agli ambiti di maggiore attrazione per il cittadino “comune”. A tale scopo si propongono 4 incontri di due ore ciascuno sui seguenti temi: 1. Internet: come funziona, come navigare, come stare sulla rete, come trovare le risorse e come difendersi dai principali rischi online - 7 novembre 2018. 2. Social media: come essere presenti, come utilizzarli, quale social scegliere e perchè - 14 novembre 2018. 3. Attività digitali: acquistare online, riconoscere le truffe, effettuare normali attività (documenti con la PA, pratiche, paypal ed altro) - 21 novembre 2018. 4. Principali software per la gestione quotidiana delle attività (google suite, google drive, videotelefonate, gestione carte di credito e conti online) - 28 novembre 2018.

Mercoledì ore 20.00 - 22.00, data d’inizio 7 novembre 2018, sede Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21 - Russi. 4 incontri gratuiti aperti alla cittadinanza.

PSICOPATOLOGIA DEI REATI NELLA VITA QUOTIDIANA

Psicologia clinica e forense, docente Ludovica de Fazio.

Il corso si propone di approfondire le principali tematiche di attualità e cronaca per analizzarne gli antecedenti e le conseguenze psicologiche; sfatare le credenze ingenue riguardo ad alcune dinamiche psichiche, alla luce delle recenti ricerche psicologiche e neuropsicologiche; analizzare gli aspetti di psicologia forense; indicare, laddove possibile, cosa si può fare per individuare e prevenire situazioni di rischio. Un’occasione per riflettere ad ampio raggio su fatti di cronaca che inizialmente ci appaiono inspiegabili e imprevedibili ma, a uno sguardo più attento, celano indicatori rintracciabili.

1. Mobbing e violenza psicologica - 24 gennaio 2019

2. Omicidio intrafamiliare - 31 gennaio 2019

3. Bullismo e cyberbullismo - 7 febbraio 2019

4. Abuso su minori - 14 febbraio 2019

5. Fenomeni di violenza di massa - 21 febbraio 2019 Giovedì ore 18.00 - 20.00.

Data d’inizio 24 gennaio 2019, sede Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21 - Russi 5 lezioni, iscritti min. 10 - max. 20, partecipazione 35 euro.

STORIA DELL’ARTE

Caravaggio, una vita tra luci e ombre, docente Elena Nencini.

Etichettato come artista maledetto, assassino, ladro, omosessuale, “Caravaggio il ribelle” sarà riscoperto solo nel secolo scorso. Oggi colpisce per il suo senso di “realismo”. Il corso vuole approfondire il periodo giovanile con le influenze lombarde e fiamminghe, le grandi opere romane per mecenati come il marchese Vincenzo Giustiniani e il cardinale Francesco Maria del Monte, i tagli fotografici, il naturalismo dei suoi quadri meravigliosi, la fuga a Napoli dopo l’assassinio di un rivale, l’approdo a Malta e il legame con i Cavalieri Ospedalieri, la morte per malaria mentre attendeva la grazia del Papa. Alla scoperta di un artista incredibile.

1. Dalla nascita di Caravaggio alla morte sulla spiaggia di Orbetello - 28 febbraio 2019

2. Roma tra fine ‘500 e primo ‘600: l’avventura di Caravaggio - 7 marzo 2019

3. Napoli, la Sicilia, la via della fuga e l’acuirsi di luci e ombre - 14 marzo 2019

4. Il rifugio presso l’Ordine di Malta, i suoi seguaci e l’insolita avventura degli olandesi “a lume di candela” - 21 marzo 2019

Giovedì ore 18.00 - 20.00, data d’inizio 28 febbraio 2019, sede Centro Culturale Polivalente, Via Cavour, 21 - Russi 4 lezioni, iscritti min. 10 - max. 20, partecipazione 30 euro.