Ingresso su prenotazione e cambio di orari: cambiano i servizi del Comune di Ravenna

Per il contenimento del Coronavirus sono state disposte da lunedì modifiche ad orari e modalità per l'accesso del pubblico agli uffici decentrati, agli sportelli polifunzionale, elettorale e immigrazione del Comune di Ravenna.

Uffici decentrati

Gli uffici decentrati del Comune di Ravenna riceveranno il pubblico esclusivamente su appuntamento, con preghiera all'utenza di presentarsi all'orario prenotato, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento dei locali e della sala d'attesa. Per prenotare un appuntamento è possibile contattare i diversi uffici via mail o telefonicamente, nei regolari orari e giorni di apertura al pubblico:

ufficio di via Maggiore – tel. 0544/482043-482044, e-mail viamaggiore@comune.ra.it

ufficio via Aquileia – tel. 0544/482323-482509, e-mail viaaquileia@comune.ra.it

ufficio di Sant'Alberto – tel. 0544/485690-485691, e-mail salberto@comune.ra.it

ufficio di Mezzano – tel. 0544/485670-485671, e-mail mezzano@comune.ra.it

ufficio di Piangipane – tel. 0544/485750-485751, e-mail piangipane@comune.ra.it

ufficio di Roncalceci – tel. 0544/485710-485712, e-mail roncalceci@comune.ra.it

ufficio di San Pietro in Vincoli – tel. 0544/485771-485772, e-mail vincoli@comune.ra.it

ufficio di Castiglione – tel. 0544/485732-485734, e-mail castiglione@comune.ra.it

ufficio di Marina di Ravenna – tel. 0544/485790-485793, e-mail marinadiravenna@comune.ra.it

--------------------

Sportello polifunzionale – ufficio anagrafe e ufficio di stato civile, viale Berlinguer 68

L’ufficio anagrafe è aperto dal lunedì al venerdì 8 - 13; giovedì anche 14.30 - 16.30. Gli sportelli saranno pertanto chiusi al pubblico nel pomeriggio di martedì 10 marzo e nella mattina di sabato 14. Si precisa che nelle giornate di chiusura gli appuntamenti per l’emissione della carta di identità elettronica sono confermati. Per i cambi di indirizzo e per le iscrizioni anagrafiche si invitano i cittadini a seguire la procedura già consolidata che prevede o l’appuntamento allo 0544/482482 oppure l’invio della modulistica reperibile sul sito www.comune.ra.it per email ad anagrafe@comune.ra.it e demografici.comune.ravenna@legalmail.it

L’ufficio di stato civile riceverà il pubblico solo dal lunedì al venerdì previo appuntamento ad eccezione delle denunce di nascita e morte. Gli appuntamenti possono essere fissati telefonando ai seguenti numeri:

matrimoni e pubblicazioni 0544.482274

separazioni e divorzi 0544.482286

cittadinanze e dat (dichiarazione anticipata di trattamento) 0544.485509

-------------------------

Ufficio elettorale di viale Berlinguer 54

A causa della sospensione del referendum previsto per il 29 marzo, da lunedì 9 marzo l’ufficio elettorale del Comune di Ravenna, in viale Berlinguer 54, osserverà i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Riceverà inoltre solo su appuntamento, che potrà essere preso chiamando lo 0544.482283 o scrivendo a elettorale@comune.ra.it

--------------------

Sportello di via Oriani 44 per cittadini migranti

Lo sportello per cittadini migranti di via Oriani 44 riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento, con preghiera all’utenza di presentarsi all'orario prenotato, al fine di evitare situazioni di sovraffollamento dei locali e della sala di attesa. Per richiedere un appuntamento è possibile contattare l'ufficio via mail all’indirizzo accoglienzastranieri@comune.ra.it oppure al numero 0544.485314 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 11 alle 12 e di giovedì dalle 15 alle 16 oppure presso lo sportello veloce il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 12 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.