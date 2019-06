Iniziano i centri estivi della Parrocchia: stop alle auto

Finito l’anno scolastico prendono il via i centri ricreativi estivi promossi dalla parrocchia di San Marco, a Faenza. Per garantire la sicurezza dei bambini partecipanti, in via Mascagni sono programmate modifiche alla viabilità per tutta la durata dei Cre, che sono suddivisi in due periodi.

Per il primo periodo, da oggi fino al 2 agosto prossimo, sarà pertanto vietata la circolazione delle auto su quasi tutta la via Mascagni, nel tratto compreso da via Verdi a via Wagner, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 17.45, con la sola eccezione dei residenti. Analogo provvedimento è inoltre previsto per il secondo periodo di svolgimento dei centri ricreativi estivi parrocchiali, programmato dal 26 agosto al 13 settembre 2019.