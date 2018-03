Iniziative nei quarieri a Faenza: si parla anche di viabilità e cattivi odori

Mercoledì 7 marzo alle 21 è convocato a Faenza il Consiglio del Quartiere Centro Nord. L'incontro, al quale parteciperà l'assessore all'ambiente Antonio Bandini, si terrà nella sede del centro sociale Pertini in via Medaglie d'Oro 104 a Faenza. Questo l'ordine del giorno: sottopasso ferroviario pedonale di via Filanda; situazione polveri sottili e rumori; situazione emissione odori Tampieri; situazione Caviro e sviluppi nell'area; varie ed eventuali. Sempre mercoledì alle 20.30 nella sede del centro sociale Reda in via Birandola 100 è convocata l'assemblea di quartiere Reda per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: situazione viabilità pubblica; manutenzione edifici pubblici. Sarà presente l'assessore ai lavori pubblici e viabilità Claudia Zivieri. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza.