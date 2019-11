Fissati i funerali di Innocente Bartoli: "Amico speciale, sognava una società più giusta"

Il mondo dell'associazionismo ravennate è in lutto per la morte di Innocente Bartoli, 69enne molto attivo nel mondo della solidarietà e del volontariato, in particolare nell'associazione Libera. I funerali dell'uomo si svolgeranno martedì 5 novembre alle 13:50. Si partirà dalla camera mortuaria e ci sarà una breve sosta alla sede del circolo Pd di via Della Vigna.

Il comitato cittadino di Ponte Nuovo e Madonna dell'Albero, nel quale Bartoli era molto attivo, "si unisce al dolore della famiglia e lo ricorda con tanto affetto". A ricordarlo è anche il circolo Pd 'L'approdo': "Se n'è andato un compagno e un amico speciale, di quelli che se ne incrociano pochi nel cammino di una vita. Ciao Bartoli, ci stringiamo alla tua famiglia e ai tanti che come noi ti hanno voluto bene. Terremo prezioso, e ad esempio per il nostro futuro, il messaggio di solidarietà e impegno per una società più giusta su cui hai improntato la tua esistenza".

"Un uomo che mi ha insegnato due cose che tuttora tengo con me - lo ricorda l'amico Luca - La prima sono i trucchi per fare un ottimo risotto di pesce, la seconda che non essere d’accordo su tutto non giustifica il dimenticare quello che invece ci accomuna e quindi ci rende più vicini". Un saluto anche da parte degli amici della Protezione Civile di Muttleys Versilia, con i quali Bartoli aveva lavorato come volontario dopo il terremoto del centro Italia: "Paradossalmente abbiamo avuto la fortuna, nella tragedia del sisma, di condividere una tappa del cammino con Te. Il tuo spirito di solidarietà e dedizione all'altro, la tua delicata pacatezza e serenità resta in questo mondo nonostante tu l'abbia lasciato troppo presto. Un abbraccio alla tua famiglia, ai tuoi cari, agli amici e compagni di viaggio,di vita. Ognuno di noi ti porta nel cuore: vogliamo ricordarti così, sorridente e operativo".