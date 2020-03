Inquinamento record in Romagna, la spiegazione di Arpae: "La colpa? E' della sabbia del Mar Caspio"

Nonostante il traffico su strada sia ai minimi, l'inquinamento schizza comunque alle stelle; ma la ragione stavolta sembrerebbe essere dovuta solo a una serie di particolari condizioni meteorologiche. Cosa è successo? Nella giornata di sabato si è superata la quantità di 100 microgrammi per metrocubo cubo di pm10 in tutta la Romagna, con un valore massimo di 140 nella zona di Rimini, 128 a Ravenna, 127 a Cesena (ma con una punta di 133 rilevata a Savignano) e 125 a Forlì. Ma per tutto il weekend le stazioni di rilevamento del Nord Italia hanno registrati valori straordinari di polveri fini (pm10), raggiungendo una concentrazione di 237 microgrammi per metro cubo in Veneto.

Un fenomeno importante, tenendo conto della limitata circolazione dei mezzi a causa delle disposizioni per contrastare il contagio da Coronavirus e considerando che il limite di legge per i valori di pm10 (materia particolata) è fissato a un massimo di microgrammi per metrocubo cubo. Ma si tratta anche di un evento assolutamente inedito visto il periodo dell'anno in cui è avvenuto e la provenienza geografica delle polveri. Già una nota dell'Arpae diffusa nel weekend, infatti, aveva segnalato che "la causa più probabile dell’impennata dei valori - registrata anche nelle altre regioni del Nord - sembra essere un trasporto a grande scala proveniente da Est. Da sabato infatti, grandi masse d'aria particolarmente ricche di polveri sono arrivate sull’Emilia-Romagna provenienti dall’area del Mar Caspio".

Per aiutarci a capire qualcosa di più su questo fenomeno senza precedenti abbiamo parlato con Patrizia Lucialli, responsabile di servizio sistemi ambientali area est di Arpae.

Dottoressa Lucialli, come si spiega questo innalzamento improvviso dei valori di pm10?

Si tratta di una situazione inedita: non si è mai verificato negli ultimi 15-20 anni che con vento da est si avessero incrementi di polveri in questa misura. L'origine sembra sia l'area desertica in prossimità del Mar Caspio.

Quando ha iniziato a manifestarsi questo fenomeno?

Il fenomeno è stato rilevato da venerdì, ha poi raggiunto il suo valore massimo sabato, ma anche nella giornata di domenica i valori erano molto consistenti. Lunedì dovrebbe iniziare una diminuzione e ci si aspetta che martedì i valori rientrino nel normale range di questo periodo.

Di che tipo di polveri stiamo parlando?

In pratica, sabbia. Sono polveri probabilmente di origine crostale, anche se ancora mancano analisi specifiche. Noi siamo più abituati alle sabbie del Sahara che distinguiamo anche per il tipico colore rossastro. Lunedì mattina gli operatori sono andati a raccogliere polveri per poi analizzarle e scoprire qualcosa di più.

Un fenomeno senza precedenti...

Un evento assolutamente eccezionale. La sabbia sollevata ha percorso una distanza di circa 4000 chilometri attraversando mari e montagne. Si tratta di condizioni anomale e anche molto rare se non si erano mai verificate negli ultimi 20 anni. La cosa strana è che abbia superato anche il mare. Ci deve essere stata una serie di condizioni meteo, riguardanti sia la circolazione dei venti che l'umidità, tale per cui le polveri sono arrivate in maniera così significativa da noi. Di solito le polveri nella nostra zona arrivano da nord-ovest e infatti le aree di Parma e Piacenza sono più interessate rispetto alla costa romagnola, dove normalmente si hanno concentranzioni di particolato meno alte. Ma venendo queste polveri dalla parte opposta, siamo stati investiti per primi, così l'apporto è stato maggiore sulla costa e inferiore nel resto della pianura padana, dove comunque si sono registrati valori molto alti.

Si può trovare una causa all'origine di questo strano fenomeno?

Diversamente da altri casi, come gli incendi in Australia in cui si poteva trovare una causa "umana", questa è una situazione creata da una particolare circolazione dei venti ed è quindi difficile spiegare perché si sono verificate queste condizioni. Si tratta comunque di un fenomeno che nei prossimi mesi verrà studiato in maniera approfondita proprio per la sua eccezionalità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.