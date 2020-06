In "trasferta" per scambiare la droga fuori dal supermercato: doppio arresto

Alle 13.00 di sabato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, durante un servizio preventivo lungo la statale Adriatica nei pressi di Tagliata di Cervia, hanno notato un uomo a bordo di una Mereces che, alla loro vista, aveva assunto un atteggiamento sospetto. I militari hanno così deciso seguirlo e di tenerlo sotto osservazione, mantenendosi a distanza defilata.

L'uomo, che nel frattempo si era fermato in un parcheggio di un supermercato di Cesenatico situato sull'Adriatica, è stato notato dai militari e, nel mentre, è stato raggiunto da un giovane arrivato in sella a una bicicletta e con in mano una busta di carta. L’intuito dei Carabinieri di seguire l’uomo è stato premiato quando il ciclista è salito sulla Mercedes, dal quale è sceso immediatamente dopo senza avere con sé la busta con la quale era stato notato. L'ispezione dell'auto, con il quale il 52enne conducente italiano si stava allontanando dal parcheggio, ha consentito di rinvenire 4 panetti contenenti 5 kg di cocaina. Inoltre la perquisizione - con l’ausilio di altri colleghi intervenuti a supporto - dell’abitazione del ciclista, il 27enne albanese residente a Cesenatico, ha permesso di rinvenire altri 8 kg della stessa sostanza stupefacente, il cui confezionamento è risultato della stessa fattura di quella rinvenuta poco prima nell’abitacolo della Mercedes, oltre a 13.000 euro.

A questo punto, accertata la flagranza, i Carabinieri hanno arrestato il 52enne conducente della Mercedes e il 27enne ciclista e li hanno accompagnati nella caserma di Milano Marittima. I due sono stati poi condotti al carcere di Forlì a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.