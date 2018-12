Contromano in via Venezia non si fermano all'alt, scatta l'inseguimento: uno fugge, l'altro viene bloccato

Inseguimento nella prima serata di giovedì nei pressi del centro storico di Ravenna. Poco prima delle 18 una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato lungo via Venezia una "Audi A3" con due persone a bordo procedere controsenso, percorrendo l'arteria dalla Rocca Brancaleone verso via Di Roma. Gli uomini dell'Arma hanno imposto l'alt, ma il conducente ha schiacciato il piede sull'acceleratore. La vettura è stata abbandonata nei pressi di un'area disabitata, con gli occupanti che hanno preferito proseguire nella fuga a piedi.

Sono scappati verso il centro, nella speranza di far perdere le tracce tra i passanti. Uno è riuscito nell'intento, mentre l'altro è stato preso al parcheggio "La Torre" in via Girolamo Rossi. Messo in stato di fermo, è stato portato al comando provinciale per l'interrogatorio nel caso. Le Volanti della Polizia nel frattempo hanno continuato nella caccia all'uomo, ma al momento senza esito. Gli investigatori hanno perquisito anche l'auto, portata anch'essa al comando provinciale dell'Arma. All'interno è stato trovato un sacco nero contenente del materiale da analizzare.