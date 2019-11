Inseguimento a sirene spiegate: i ladri avevano appena rubato una "Maserati"

Sirene spiegate e caccia all'uomo nella prima serata di martedì sotto la pioggia per le vie di Ravenna. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ravenna hanno bloccato in zona Gulli una "Maserati" rubata poche ore prima con a bordo alcuni stranieri dell'Est Europa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli individui si erano presentati ad un appuntamento a Lugo in viale Europa per vedere da vicino la berlina messa in vendita sul web dal proprietario, un cittadino italiano. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto in quel frangente, ma a quanto pare i soggetti sarebbero riusciti a raggirare il malcapitato e dileguarsi a bordo dell'auto.

La vittima, dopo un attimo di smarrimento, si è presentato al comando dell'Arma della Compagnia di Lugo per sporgere denuncia. Diramata la nota di ricerca, una pattuglia dell'Aliquota Operativa della Compagnia bizantina ha intercettato l'auto in zona Gulli. Ne è nato un inseguimento che si è concluso col fermo da parte delle divise degli individui. Portati in caserma, sono stati interrogati.

Nel corso della giornata sono attese maggiori informazioni