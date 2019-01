Insieme ai "colleghi" riforniva di droga tutto il ravennate: pusher in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne albanese residente a Ravenna per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2007 l'uomo venne denunciato, a piede libero, dagli uomini della Narcotici della Questura nell'ambito dell'operazione antidroga "Lampara 1", coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che coinvolse a vario titolo 41 indagati e che si concluse con l'emissione di una ordinanza di custodia a carico di 13 persone, per la violazione della normativa in materia di stupefacenti.

Nel corso delle indagini sono stati individuati gruppi di cittadini di varie etnie dediti al traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacentI - hashish e cocaina - operanti a Ravenna, nella zona dei lidi ravennati e nelle località di Lavezzola, San Bernardino e San Biagio di Argenta. Trascorso l’iter processuale e divenuta esecutiva la condanna, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna ha disposto la carcerazione del 38enne, autorizzando il regime di semilibertà. Mercoledì pomeriggio gli investigatori dell’Antidroga della Questura hanno rintracciato lo straniero ed eseguito il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo, che è stato condotto al carcere di Ravenna dove dovrà restare per i prossimi tre anni.