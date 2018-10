"Insieme per la Pace dialogando": la città celebra il dialogo tra culture diverse

Si celebra anche quest’anno, il 4 ottobre, la “Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse”. Il progetto “Insieme per la Pace: Dialogando” è promosso da un gruppo di persone, associazioni, movimenti di varia estrazione che da diversi anni si impegna a promuovere anche a Ravenna l’incontro e il dialogo tra persone di diverse convinzioni e tradizioni religiose e culturali all’insegna del reciproco rispetto e tolleranza in un mondo sempre più senza confini. Il titolo scelto per quest’anno è "Ravenna Città Mediterranea, di Pace, di Dialogo e di Solidarietà" con un percorso che inizierà la serata del giovedì 4 ottobre e accompagnerà fino al 31 dicembre nel segno di dialogo interculturale e interreligioso, dell’impegno per la pace e la solidarietà attraverso la cultura, lo sport e l’impegno civico.

“Abbiamo patrocinato con convinzione questa iniziativa – commenta l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – perché nel tempo in cui viviamo c’è più che mai bisogno di interrogarsi con serietà e serenità sui temi che indaga. Le sfide che la società di oggi ci pone non possono che essere affrontate attraverso la riflessione, il dialogo, la conoscenza e il confronto con gli altri”.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 4 ottobre, dal titolo “Donne e uomini del Dialogo si raccontano” e si terrà presso il seminario Don Minzoni di Ravenna a partire dalle 20.30. Ai diversi eventi parteciperanno vari relatori ed esponenti specializzati nelle materie e negli argomenti scelti in questa edizione, che vedrà il 10 dicembre la commemorazione del 70esimo anniversario della dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo dell’Onue che per l’occasione prevede l’istituzione di un premio speciale, "Ravenna, Città mediterranea di Pace, di Dialogo e di Solidarietà”.