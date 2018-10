Integrazione, al via corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri

Da martedì 9 ottobre al Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna faentina prenderà il via un corso di lingua italiana per donne straniere. Il corso - gratuito - sarà preceduto da un test di ingresso per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana, al fine di formare gruppi omogenei fra le partecipanti. Per le mamme che hanno bambini piccoli che ancora non frequentano la scuola, è anche previsto un servizio di baby sitter per intrattenere i bambini durante l'orario della lezione. Sarà possibile iscrivervi anche a corso già iniziato. Per iscrizioni rivolgersi al Centro per le famiglie, in via San Giovanni Bosco 1 (secondo piano) a Faenza (tel. 0546691871-0546691873).

A Bagnacavallo

Prenderanno il via mercoledì 17 ottobre alle 19, con l’accoglienza e i test di ingresso, i corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri organizzati a Bagnacavallo da associazione Coordinamento per la Pace e Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna, in collaborazione con Comune e biblioteca Taroni, associazione interculturale Jam Salam e Istituto Comprensivo Berti. I risultati dei test verranno utilizzati per la formazione dei gruppi-classe, che saranno articolati su più livelli (prima alfabetizzazione, livello base, livelli più avanzati), affiancati da lezioni di cultura civica e arricchiti da lezioni speciali con visite guidate nei luoghi più significativi della città. I corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì presso la scuola media di Bagnacavallo, in via Cavour 1. Al termine saranno rilasciate attestazioni a coloro che avranno frequentato le lezioni con regolarità e impegno; sarà possibile affrontare anche esami finali a Ravenna e a Lugo per conseguire la certificazione di competenza linguistica di vari livelli. Per accedere ai corsi occorre avere compiuto i sedici anni ed essere in regola con il permesso di soggiorno. Gli interessati sono invitati a iscriversi al più presto presso lo Sportello socio-educativo del Comune, al primo piano di Palazzo Vecchio in piazza della Libertà 5.