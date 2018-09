Intenso nubifragio, allagamenti tra il faentino e la Bassa Romagna

Un intenso nubifragio, con lampi e tuoni continui, si è abbattuto nella prima serata di venerdì tra il Faentino e la Bassa Romagna. Sono le conseguenze del transito di una perturbazione atlantica, seppure non particolarmente organizzata, che si è manifestata con una linea temporalesca che ha attraversato la Romagna. In pochi minuti sono caduti su Faenza oltre 45 millimetri di pioggia con un'intensità di 139.4 millimetri all'ora (a Santa Lucia 182.4 mm/h, mentre a San Biagio 144 mm/h). Precipitazioni intense anche nel lughese e a Conselice. Non sono mancati allagamenti per il mancato assorbimento dell'acqua caduta con forte intensità. La raffica di vento più intensa è stata misurata a Faenza Nord con 54.8 chilometri orari.

Si registrano numerosi disagi al traffico, con alberi e rami crollati e sottopassaggi allagati.

Sabato il servizio meteorologico dell'Arpae prevede nuvolosità localmente compatta al mattino, associata a rovesci temporaleschi sul settore centro-orientale; nel pomeriggio tendenza ad ampie schiarite ed esaurimento delle precipitazioni. Domenica tempo stabile e soleggiato, con temperature massime intorno ai 30 gradi.

Ulteriori informazioni in seguito

Nella foto: una saetta sul cielo di Russi (Foto Alessio Elia)