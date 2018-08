Intento a verniciare una bici rubata ad una forlivese: denunciato per ricettazione

La Polizia di Stato ha denunciato un 43enne milanese, per il reato di ricettazione. Venerdì mattina, a Cervia nella pineta di viale Italia, gli agenti della pattuglia a cavallo della Polizia di Stato dislocata, dal Questore Rosario Russo, presso il Posto di Polizia di Cervia per il controllo del territorio, sono intervenuti su richiesta di una turista forlivese che riferiva di avere subito, alcuni giorni prima, il furto della propria bicicletta che era parcheggiata in una rastrelliera di uno stabilimento balneare cervese.

La donna faceva presente ai due cavalieri della Polizia che poco prima aveva notato, all’interno della pineta cervese, tre giovani intenti a verniciare con delle bombolette spray una bicicletta che aveva riconosciuto per quella che le era stata sottratta. Gli agenti a cavallo, raggiunta l’area pinetale indicata dalla donna, hanno individuato tre persone vicino ad una bicicletta capovolta, di cui una intenta a riverniciare il telaio del velocipede in questione con due bombolette di vernice spray di colore rosso e nero.

Quest’ultimo, identificato nel milanese, ha riferito agli agenti di essere il reale proprietario che aveva acquistato poco prima, per dieci euro, da un individuo di cui non era in grado di fornire le generalità. S.A. è stato pertanto condotto negli uffici del Posto di Polizia di Cervia dove è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. La bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.