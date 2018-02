Interdittiva antimafia, sigilli in 5 sale slot. Il sindaco: "Aumentare prevenzione e contrasto"

Dopo l'interdittiva antimafia che ha portato la Polizia ad apporre i sigilli su videolottery e new slot in cinque sale - delle quali tre nel cervese - il sindaco di Cervia Luca Coffari esprime il suo ringraziamento nei confronti delle forze dell'ordine. "Ringrazio la Prefettura e la Questura per questo importante intervento a tutela della legalità dei nostri territori - spiega il primo cittadino - Reputo molto positivo il lavoro preventivo svolto da Prefettura e Forze dell'ordine tramite le interdittive antimafia. Da parte della nostra amministrazione, infatti, vi è piena collaborazione e scambio d'informazioni volte alla tutela e legalità del nostro territorio. È ormai chiaro a tutti che il fenomeno delle infiltrazioni mafiose sia di attualità anche nel nostro territorio: dobbiamo quindi aumentare al massimo tutti i meccanismi preventivi e di contrasto. È importante anche la piena collaborazione della cittadinanza e mondo associativo ed economico".