Interruzioni di energia per lavori di manutenzione: ecco le date

Si è svolta mercoledì 7 marzo al centro civico della Consulta di Lugo Sud l’assemblea informativa rivolta alla cittadinanza interessata dai lavori di manutenzione straordinaria di una cabina Enel che serve un numero circoscritto di abitazioni. L’intervento di manutenzione straordinaria che verrà effettuato nella cabina situata in via Marzabotto prevede la sostituzione delle attuali apparecchiature elettriche con nuove di ultima generazione in grado di telecontrollare la cabina stessa da remoto. Questo intervento, insieme alla realizzazione di una seconda linea di alimentazione in media tensione prevista nei prossimi mesi, consentirà operazioni più rapide per il ripristino del servizio elettrico in caso eventuali guasti.

Per consentire lo svolgimento dei lavori si sono rese necessarie alcune interruzioni programmate dell’erogazione dell’energia (la prossima sarà venerdì 9 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 - tutta la cittadinanza interessata è stata allertata da E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce rete di media e bassa tensione). All’assemblea di mercoledì sono intervenuti il sindaco Davide Ranalli, il presidente della Consulta Lugo sud Italo Tozzi e, per Enel, Massimiliano Bega e Sauro Camillini.

“Abbiamo organizzato un’assemblea pubblica siccome non si tratta di una singola interruzione del servizio, come può succedere, ma di un intervento straordinario, e quindi prolungato - ha sottolineato il sindaco Davide Ranalli -. Abbiamo inoltre voluto che a questa assemblea fosse presente il gestore del servizio, affinché i loro tecnici potessero incontrare direttamente i cittadini. Il Comune di Lugo si è fin da subito attivato per assicurarsi una corretta informazione della cittadinanza; abbiamo inoltre allertato i servizi sociali e la Protezione civile per assicurarci che non ci siano persone anziane assistite nelle abitazioni interessate o altre situazioni delicate, che nel caso riceveranno le necessarie attenzioni”. Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che certifica la qualità del servizio nelle regioni italiane, ha indicato nel 2017 come valore massimo di interruzione 45 minuti annui per utente; il valore per il comune di Lugo si attesta a 23,5 minuti/anno. “L’ottima performance del comune di Lugo indica la buona manutenzione degli impianti da parte di E-distribuzione”, ha sottolineato Sauro Camillini. In caso di emergenza, i cittadini interessati dall’interruzione del servizio elettrico possono contattare l’ispettore di turno della Polizia municipale al numero 054538267.