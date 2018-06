Interventi anti-degrado: rimossi nove veicoli abbandonati

La Polizia municipale del presidio di Conselice e la Polizia provinciale hanno attivato nei mesi scorsi una serie di controlli per l’individuazione e la rimozione di veicoli in stato di abbandono. I controlli hanno portato alla rimozione di nove veicoli lasciati abbandonati a Conselice e San Patrizio, mentre sono in corso accertamenti su Lavezzola. Altri tre veicoli individuati dalle polizie locali sono stati invece rimossi da privati su richiesta. Gli interventi effettuati, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, hanno riguardato prevalentemente auto, ma anche scooter. I proprietari dei mezzi in stato di abbandono sono stati sanzionati.

"Si tratta di veri e propri interventi contro il degrado, che permettono di liberare le strade dei centri urbani da auto in stato di declino e di sfascio - ha dichiarato il sindaco Paola Pula - I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, per garantire a tutti i cittadini un territorio migliore. Non vi è dubbio che il degrado accresca il degrado, e per questo è importante agire, perché è possibile avere un territorio urbano ordinato attraverso la repressione dei comportamenti singoli e collettivi negligenti e la collaborazione propositiva del cittadino attivo”.