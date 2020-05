Interventi di manutenzione straordinaria in via Canale Magni

La giunta comunale di Ravenna ha approvato il progetto di manutenzione straordinaria in via Canale Magni, dalla rotonda degli Ormeggiatori alla rotonda degli Spedizionieri. Si tratta di un intervento del valore di 700 mila euro finanziati nel Piano degli investimenti 2019. La strada è una delle più importanti della città visto il considerevole traffico di mezzi pesanti e rappresenta il collegamento principale tra il polo chimico di Ravenna, la zona artigianale delle Bassette e le principali arterie esterne di collegamento.

Il primo tratto, che va dalla rotonda degli Ormeggiatori alla rotonda degli Scaricatori, ha una larghezza complessiva di 9 metri con una corsia per senso di marcia e una lunghezza pari a 1600 metri; il secondo tratto va dalla rotonda degli Scaricatori alla rotonda degli Spedizionieri, presenta due corsie per senso di marcia di larghezza complessiva di 9.75 metri mentre il tratto è lungo circa 750 metri.

Gli interventi prevedono bonifiche profonde, fresature e uso di bitume modificato con polimeri in grado di rendere l’asfalto meno suscettibile all’ invecchiamento. I manti stradali risulteranno quindi più performanti e in grado di resistere meglio e più a lungo alla pressione degli pneumatici, ai carichi pesanti e agli eventi atmosferici. E’ inoltre prevista l’esecuzione di interventi puntuali su via Baiona (tratto camionabile) e su via Bassette dove si procederà con bonifiche profonde, ricostruzione del pacchetto stradale, rifacimento degli strati di binder e del tappeto di usura.